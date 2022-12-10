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Правительство утвердило правила единовременной выплаты в 195 тыс. рублей мобилизованным

Правительство утвердило правила единовременной выплаты в 195 тыс. рублей мобилизованным

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждаются правила единовременной денежной выплаты военнослужащим, заключившим контракт в период специальной военной операции на Украине, в том числе мобилизованным.

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