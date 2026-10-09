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ВЦИОМ: Россия становится более привлекательной для зарубежных учащихся

ВЦИОМ: Россия становится более привлекательной для зарубежных учащихся

Россия привлекает всё больше иностранных студентов, так в 2025 г. в вузах обучались 414 700 иностранцев, что больше, чем 355 765 в 2023–2024 гг.

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