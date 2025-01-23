Эксперт Быханов назвал январь самым неэффективным месяцем для бизнеса

Около 80% руководителей в российских фирмах уходят в отпуск практически на весь январь. Как это влияет на эффективность бизнеса, рассказал управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов.
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