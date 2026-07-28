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В кастрюльке

91 подписчик

Завтрак как в кафе: пицца-бутерброды с помидорами и зеленью. Выпекаю в духовке всего за 15 минут

Завтрак как в кафе: пицца-бутерброды с помидорами и зеленью. Выпекаю в духовке всего за 15 минут

Бывает, что хочется сделать на завтрак нетипичное, но сытное блюдо. В таком случае стоит попробовать приготовить пиццу-бутерброды.

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