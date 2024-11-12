Трамп будет пробивать частичное снятие санкций с РФ — аналитик

Частичного снятия санкций с России в рамках урегулирования конфликта на Украине будет добиваться от Конгресса избранный президент США Дональд Трамп, заявил турецкий аналитик Энгин Озер, 12 ноября сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии