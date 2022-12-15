Труп тигренка найден на льду реки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае обнаружен труп тигренка. Видимых признаков насильственной смерти у животного нет. Останки животного изъяты сотрудниками полиции для производства процессуальных действий, направления на экспертизу и установления точных причин гибели, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Центр "Амурский тигр".
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