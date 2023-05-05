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Может ли российский бизнес забыть о прибыли в условиях СВО, обсудят в «Патриоте»

Может ли российский бизнес забыть о прибыли в условиях СВО, обсудят в «Патриоте»

Президент России Владимир Путин до первого июня ждет от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес, сообщается во вторник на сайте Кремля.

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