Может ли российский бизнес забыть о прибыли в условиях СВО, обсудят в «Патриоте»

Президент России Владимир Путин до первого июня ждет от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес, сообщается во вторник на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин до первого июня ждет от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес, сообщается во вторник на сайте Кремля.
Свежие комментарии