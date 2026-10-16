A massive wind farm in the state of Victoria, Australia, has been approved by state authorities, paving the way for the project to go to the federal environment minister for final checks.
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