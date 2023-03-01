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Константин Сивков: Удар «Посейдоном» по Калифорнии отрезвит Америку

Константин Сивков: Удар «Посейдоном» по Калифорнии отрезвит Америку

  Живущие в стеклянном доме не должны швыряться друг в друга камнями. А то «Посейдон» приплывёт или «Сармат» прилетит Вера Жердева На фото: пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Материал комментируют: Константин Сивков Какие бы вооружения коллективный Запад не поставлял киевскому режиму, сколько бы денег ни вкладывал в разжигание антироссийской истерии в мире, последнее слово всё равно будет за Россией.

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