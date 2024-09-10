Названа полезная нагрузка вместо ESCAPADE для первого пуска New Glenn

Полезной нагрузкой для первого пуска тяжелой ракеты New Glenn вместо двух спутников миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) станет аппарат для отработки технологии низкоорбитального корабля Blue Ring…Полезной нагрузкой для первого пуска тяжелой ракеты New Glenn вместо двух спутников миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) станет аппарат для отработки технологии низкоорбитального корабля Blue Ring… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More Полезной нагрузкой для первого пуска тяжелой ракеты New Glenn вместо двух спутников миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) станет аппарат для отработки технологии низкоорбитального корабля Blue Ring…Полезной нагрузкой для первого пуска тяжелой ракеты New Glenn вместо двух спутников миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) станет аппарат для отработки технологии низкоорбитального корабля Blue Ring… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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