Перед обсуждением площадки для встречи Путина и Трампа, нужно определиться с самой встречей — Песков

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия якобы рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ (обе не подписали Римский устав Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина) в качестве возможных мест для проведения встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.