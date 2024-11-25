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Герой России рассказал о первых днях СВО

Герой России рассказал о первых днях СВО

Герой России майор Игорь Юргин, который после участия в специальной военной операции (СВО) занял пост врио министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, рассказал о первых днях боевых действий на Украине.

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