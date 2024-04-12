Экипажи ТОС "Солнцепек" "выжигают" позиции боевиков ВСУ на купянском направлении

Скриншот из видео Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили позиции военнослужащих ВСУ и украинских националистов на купянском направлении в зоне спецоперации РФ.
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