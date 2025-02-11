Преимущества и недостатки Йонделиса: мнение экспертов и отзывы пациентов

Йонделис, активный ингредиент которого называется эрибулин, представляет собой противоопухолевое средство, используемое в лечении различных форм рака, в частности, метастатической трубной аденокарциномы молочной железы.
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