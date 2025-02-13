Страны ЕС потребовали от США участия в переговорах по Украине

Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина выступили с совместным заявлением с требованием участия Европы в любых переговорах по Украине.