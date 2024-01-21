Нельзя дважды войти в одну и ту же реку

Почти согласен! Но вот если бы Россия начала снова строить новое общество с учетом всех ошибок и недостатков СССР, вот это снова был бы мировой прорыв всей человеческой цивилизации. Скорее всего это мечта, жажда наживы любую инициативу задушит.

Марина Трянина

а меня порядки СССР вполне устраивают, их нам сейчас не хватает..., в частности, в СССР существовал жесткий контроль за исполнением законодательства, в СССР депутат - это общественная и бесплатная функция, предприятия, построенные в СССР, должны принадлежать государству и выполнять государственные задачи, министерства должны управлять отраслями, а не дурью маяться, руководителями должны быть специалисты, а не современные недоучки и егешники....