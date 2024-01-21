Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нельзя дважды войти в одну и ту же реку

Нельзя дважды войти в одну и ту же реку

Виктор Анисимов И опять нам старательно лапшу на уши вешают о необходимости воссоздания Советского Союза в прежних границах.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Сашок, всё пидоришь?:)))
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17 час.
Леонид Никитин
Почти согласен! Но вот если бы Россия начала снова строить новое общество с учетом всех ошибок и недостатков СССР, вот это снова был бы мировой прорыв всей человеческой цивилизации. Скорее всего это мечта, жажда наживы любую инициативу задушит.
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16 час.
Марина Трянина
а меня порядки СССР вполне устраивают, их нам сейчас не хватает..., в частности, в СССР существовал жесткий контроль за исполнением законодательства,  в СССР депутат - это общественная и бесплатная функция, предприятия, построенные в СССР, должны принадлежать государству и выполнять государственные задачи, министерства должны управлять отраслями, а не дурью маяться, руководителями должны быть специалисты, а не современные недоучки и егешники....
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15 час.

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