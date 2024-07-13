Дети мигранта устроили беспредел и довели соседей. Теперь их отца депортируют

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Закон и Порядок

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
почему детей должны забирать матери?! отца выпереть вместе с обоими семействами, перед этим всех мужского пола кастрировать, чтоб не плодили уродов на земле
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13 час.

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