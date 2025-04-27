"Убитый генерал был нужен им ещё до СВО": Диверсантов взяли и отпустили. Сладков не сдержался

Жаль, что наше население безразлично к своей безопасности, видели оставленный ный автомобиль и никому не сообщили .

NZ

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Вы что в своем многоэтажном доме знаете все машины? никто ни к кому не приезжает в гости? Глупости не говорите. Хотя вы наверно в частном секторе живете, потому так и рассуждаете.