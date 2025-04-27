"Убитый генерал был нужен им ещё до СВО": Диверсантов взяли и отпустили. Сладков не сдержался

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Жаль, что наше население безразлично к своей безопасности, видели оставленный ный автомобиль и никому не сообщили .
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1 д.
GS
Grigorij Smoljakov
На жовтоблакитный террор надо отвечать красным террором.шерстить понаехавших.
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1 д.
NZ
N Z
Вы что в своем многоэтажном доме знаете все машины? никто ни к кому не приезжает в гости? Глупости не говорите. Хотя вы наверно в частном секторе живете, потому так и рассуждаете.
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1 д.
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