Для всех-всех-всех вас, чье детство прошло в СССР, непроходимый тест по советским мультфильмам о Винни Пухе

Одни в этот тест входят — и выскакивают как ужаленные, другие входят — и замечательно выходят, то есть проходят! фото: кадр из мультфильма «Винни Пух», 1969Если сегодня вы вдруг проснулись в странном незнакомом месте хорошем настроении, вовсе не факт, что это потому, что ваш организм предвкушает первомайский шашлык! Скорее всего, он у вас куда более тонко настроенная штука и подспудно почувствовал чудесную сегодняшнюю дату — день рождения замечательного советского мультипликатора, режиссера и сценариста Федора Хитрука! Федор Савельевич появился на свет 1 мая (по новому стилю) аж того самого 1917 года и прожил заслуженно долгую жизнь, покинув наш свет больше чем через 95 лет — в самом конце 2012 года.