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За рулем

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Стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta

Стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta

В КНР стартовали продажи кроссовера с плагин-гибридной силовой установкой. Автомобиль предлагается в шести комплектациях по цене от 103 900 до 150 900 юаней (примерно 1,3-1,8 млн рублей по текущему курсу).

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