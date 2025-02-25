Стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta

В КНР стартовали продажи кроссовера с плагин-гибридной силовой установкой. Автомобиль предлагается в шести комплектациях по цене от 103 900 до 150 900 юаней (примерно 1,3-1,8 млн рублей по текущему курсу).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии