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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске «тимуровец» с битой заступился за дедушку и получил срок

В Новосибирске «тимуровец» с битой заступился за дедушку и получил срок

Конфликт случился 19 июня 2025 году в подъезде дома на улице Виктора Шевелева. Подробности рассказали VN.

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