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Более 760 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году

Более 760 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году

Свыше 760 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году, восемь из которых — в Ленинском округе. В Министерстве социального развития региона напомнили, что с 2023 года в Московской области выдают сертификаты на самостоятельное приобретение жилья.

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