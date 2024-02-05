Более 760 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году

Свыше 760 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году, восемь из которых — в Ленинском округе. В Министерстве социального развития региона напомнили, что с 2023 года в Московской области выдают сертификаты на самостоятельное приобретение жилья.