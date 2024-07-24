Белоусов поздравил военных, занявших Песчаное и Розовку в зоне спецоперации

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка и 13-го гвардейского танкового полка, установивших контроль над населенными пунктами Розовка и Песчаное в зоне спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии