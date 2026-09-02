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Царьград

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Минпросвещения создаст единые стандарты для кадетских организаций

Минпросвещения создаст единые стандарты для кадетских организаций

Минпросвещения РФ под руководством Сергея Кравцова создаст единое образовательное пространство для кадетских организаций, разработав стандарты и методические рекомендации, а также систему мониторинга их работы.

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