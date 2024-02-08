«У меня нет волшебной палочки». Боррель отказал Украине в увеличении поставок боеприпасов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что масштабы украинского конфликта достигли такого уровня, к какому запасы боеприпасов Вооруженных сил Украины не готовы.
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