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Приметы и обряды 5 июня 2023 года на Духов день

Приметы и обряды 5 июня 2023 года на Духов день

Приметы и обряды 5 июня 2023 года на Духов день Анна ФедороваЕжегодно сразу после Троицы представители православного христианства отмечают День Святого Духа.

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