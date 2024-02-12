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Вечерний Новосибирск

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Привет Алисе Селезневой: детское кино про пришельцев сняли в Новосибирске

Привет Алисе Селезневой: детское кино про пришельцев сняли в Новосибирске

О том, как шла работа над проектом, VN.ru рассказал режиссер фильма Филипп Дмитриев. – Филипп, как появился замысел снять детское кино о космосе, и почему в Новосибирске? – Идея создания фильма родилась три года назад, когда я со своим другом, сценаристом Димой Медведевым решил, что было бы неплохо снять фильм о вторжении инопланетян, но чтобы история происходила в обычной школе в каком-нибудь сибирском городе.

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