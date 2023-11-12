Минздрав сектора Газа: более 11 тысяч человек погибли с начала эскалации конфликта

Количество погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта превысило 11 тыс. человек. Соответствующие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.
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