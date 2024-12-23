Техника вязнет, собранные мешки повреждены: об ухудшении ситуации в зоне загрязнения мазутом рассказали власти Кубани

Техника вязнет, собранные мешки повреждены: об ухудшении ситуации в зоне загрязнения мазутом рассказали власти КубаниВице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко накануне рассказал об ухудшении ситуации в зоне загрязнения мазутом: - Погода значительно ухудшилась – в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм.