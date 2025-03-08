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Царьград

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Свежие комментарии

  • Анна Романовп
    Лишить гражданства эту тв*рь, ее прелестника, ее отпрысков, конфисковать так называемый замок, лишить всех доходов, о..."Вы тупые и нахал...
  • Нина Лубенкова
    А кто дал парням такую предательскую команду ??? Что обязательно было выводить парней на убой!!! Начинали воевать одн...После слов этой ж...

Молдавия и её путь в ЕС: эксперт о перспективах и вызовах суверенитета

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