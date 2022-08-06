Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

У Неймара 6 (3+3) очков в двух первых матчах сезона за «ПСЖ»

Неймар набрал 6 очков по системе «гол+пас» в двух первых матчах сезона.  Сегодня нападающий «ПСЖ» забил гол и сделал 3 ассиста в матче 1-го тура Лиги 1 против «Клермона» (5:0).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх