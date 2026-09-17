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Царьград

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Ветераны СВО на Кубани получат бесплатные путевки в 12 центров

Ветераны СВО на Кубани получат бесплатные путевки в 12 центров

Ветераны специальной военной операции, проживающие в Краснодарском крае, могут пройти санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию в одном из 12 центров Социального фонда России.

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