Ночью в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции оказали экстренную помощь водителю и пассажирам автобуса, потерявшего в пути управление

Во время несения службы экипажу ДПС межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» в 03:30 от оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на 300-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий» на проезжей части с включённой аварийной сигнализацией стоит пассажирский автобус.
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