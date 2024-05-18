ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А мы властям разрешаем наносить удары по странам Европы,по Франции,где в Париже разрушить Эйфлеву башню!Французский депут...
  • Eduard
    Европа скоро доиграется!Французский депут...
  • Eduard
    Жри своих лягушек,скоро к вам наведаемся в Париж!Французский депут...

Военные РФ и Сирии приняли меры для отражения готовящихся террористами ударов

Военные РФ и Сирии приняли меры для отражения готовящихся террористами ударов

Российские и сирийские военнослужащие, получив информацию о готовящейся боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) атаке при помощи беспилотников, подготовили меры для ее отражения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх