Военные РФ и Сирии приняли меры для отражения готовящихся террористами ударов

Российские и сирийские военнослужащие, получив информацию о готовящейся боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) атаке при помощи беспилотников, подготовили меры для ее отражения.
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