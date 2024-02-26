Аналитик: «Димаш Кудайберген отберет славу BTS, пока те в армии»

Несколько лет назад пользователи сети активно сравнивали творчество группы BTS и талантливого исполнителя из Казахстана Димаша Кудайбергена, который, как считали многие, выбрал схожий стиль с Bangtan Boys и даже в чем-то пытался соревноваться с уже прославленным коллективом.
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