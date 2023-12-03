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Закон и Порядок

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Самый богатый человек Индии предсказал рост экономики до $40 трлн к 2047-му

Богатейший человек Индии предсказал рост экономики страны до $40 трлн к 2047-му Богатейший человек Азии Мукеш Амбани считает, что к 2047 году экономика Индии вырастет с $3,5 трлн до $40 трлн.

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