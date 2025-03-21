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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фэйковый трипл-дабл!» Бадди Хилд прервал интервью Джимми Батлера

Хилд: «О, вы говорите про Джимми?» Батлер: «О неееет». Хилд: «И его сраный фэйковый трипл-дабл?» Батлер: «Да ты мяч столько не двигаешь, чтобы трипл-дабл собрать, о тебе я не беспокоюсь».

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