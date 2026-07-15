Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 427 подписчиков

Археологи наши на юге Азербайджана поселение возрастом порядка 2200 лет

Археологи наши на юге Азербайджана поселение возрастом порядка 2200 лет

Археологи обнаружили в селе Уракяран Ярдымлинского района на юге Азербайджана остатки крупного античного поселения, возраст которого превышает 2000 лет, сообщили в Институте археологии и антропологии НАН республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
И кто  жил в найденном античном поселении?
Ответить
1 м.