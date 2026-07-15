Археологи наши на юге Азербайджана поселение возрастом порядка 2200 лет

Археологи обнаружили в селе Уракяран Ярдымлинского района на юге Азербайджана остатки крупного античного поселения, возраст которого превышает 2000 лет, сообщили в Институте археологии и антропологии НАН республики.
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