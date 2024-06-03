Автобус опрокинулся на трассе под Тюменью, пострадал один человек

t.me/ГИБДД Тюменской области Автобус опрокинулся через разделительное ограждение на трассе в Тюменской области, водитель получил тяжелые травмы, сообщила в понедельник, 3 июня, региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
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