Медведев потренируется на US Open с Алькарасом, Джокович – со Зверевым

В Нью-Йорке проходят тренировки перед US Open. Сегодня на Стадионе Артура Эша в 18:00 мск потренируются Даниил Медведев и Карлос Алькарас, в 19:00 – Арина Соболенко и Коко Гауфф, в 20:00 – Янник Синнер и Григор Димитров, в 21:00 – Новак Джокович и Александр Зверев.