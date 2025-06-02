Путин продлил срок государственной гражданской службы замглавы МИД РФ Рябкову

kremlin.ru/Официальный сайт президента РФ Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы замминистра иностранных дел Сергею Рябкову.
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