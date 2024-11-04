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Mexico 'anxious' on eve of U.S. presidential election

Mexico 'anxious' on eve of U.S. presidential election

Officials in Mexico and across Latina America are anxiously watching the outcome of Tuesday's U.S. Presidential contest in light of GOP candidate Donald Trump's campaign promise to "deport 11 million criminal aliens.

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