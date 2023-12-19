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«Тема для спекуляций»: финский эксперт о российских военных планах на Севере

«Тема для спекуляций»: финский эксперт о российских военных планах на Севере

Россия, возможно, сможет восстановить военный потенциал в окрестностях Финляндии через два-три года после окончания конфликта на Украине, считает подполковник финской армии Янне Пуккила из Университета национальной обороны, мнение которого публикует еженедельник Etelä-Suomen Sanomat.

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Michael Romanov
Дурень думкой богатеет.
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