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Свежие комментарии

  • sorsw
    Страшное дело...🤭💣В России появилас...
  • viach
    Может и вернётся, деньги, небось, кончаются. Скоморохи есть скоморохи!Куда пропала Тама...
  • Янина Митусова
    Слава Богу, на одну старушку станет меньше. Здоровья ей на пенсии.Аллегрова сделала...

Куда пропала Тамара Гвердцители

Куда пропала Тамара Гвердцители

После февраля 2022 года Тамара Гвердцители прекратила свою концертную деятельность в России. Где она находится в настоящее время и чем занимается? В последнее время практически нет никакой информации о местонахождении и деятельности известной певицы Тамары Гвердцители.

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Комментарии
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v
viach
Может и вернётся, деньги, небось, кончаются. Скоморохи есть скоморохи!
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