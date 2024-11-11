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"Полное расхождение слов и действий": МИД России уличил страны Запада в лицемерии

"Полное расхождение слов и действий": МИД России уличил страны Запада в лицемерии

Русские политики уличили западные страны в ксенофобии и лицемерии.Заявления делегаций западных стран в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН не соответствуют действиям по защите прав человека и борьбе с расизмом.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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