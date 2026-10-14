14 октября состоялось открытие мурала с Гагариным и журналистами на Доме печати в Калуге. Также был представлен проект Сквера журналистов, который будет разбит между Домом печати и Березуйским оврагом14 октября состоялось открытие мурала с Гагариным и журналистами на Доме печати в Калуге.