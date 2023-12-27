Травматолог Рязанцев назвал семь самых распространенных травм в Новый год

Удар копчика или спины, повреждение кистей из-за падения на катке, повреждение коленного и локтевого сустава на горнолыжном склоне, а также ожоги тела и взрывные повреждения пальцев из-за фейерверков – самые распространенные травмы, которые люди получают в новогодние каникулы.