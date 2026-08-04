Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Богатство пролетариата.

Богатство пролетариата.

Как жили советские рабочие 100 лет назад 1926 год — знаковый год в финансовой истории СССР. Экономика страны, пережившей Первую мировую войну, две революции, Гражданскую войну, эпидемии, эксперимент большевиков с «военным коммунизмом», благодаря новой экономической политике (нэпу) восстановилась и вышла на уровень последнего мирного 1913 года.

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