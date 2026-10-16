Группа астрономов из США, Китая и Швеции обнаружила звезду, которую разорвала массивная черная дыра далеко от центра ее галактики — на расстоянии более 1000 парсеков.
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