Natalija Osminina "Похоже, чего-то очень важного мы не знаем про Холокост"- есть мнение, что это одни евреи уничтожали других.

Алексей Тан А рядом с Равви.... такие же евреи, просто ... рано ещё признавать ... что Нацизм и ЕСТЬ! ИУДАИЗМ!!!.