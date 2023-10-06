Раввин, представляющий Федерацию еврейских общин Украины, сфотографировался с парой украинских нацистов в футболках, украшенных нацистским имперским орлом.
Похоже, чего-то очень важного мы не знаем про Холокост
Комментарии
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Natalija Osminina
"Похоже, чего-то очень важного мы не знаем про Холокост"- есть мнение, что это одни евреи уничтожали других.
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1 д.
Алексей Тан
А рядом с Равви.... такие же евреи, просто ... рано ещё признавать ... что Нацизм и ЕСТЬ! ИУДАИЗМ!!!.
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1 д.
Алексей Тан
А испачкать ... другие народы, своей кровью (поганой) или назвать их евреями... оказалось.. не так уж и сложно... Тем более, сейчас в России, те же самые грязные иудеи... сами себя!.... стали называть РУССКИМИ!?.... О! как!.
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1 д.
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